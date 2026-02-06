Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.02.2026 / Feminismus / Seite 15

Ausgegrenzt, aber profitabel

»Fat Business« beleuchtet Mechanismen der Diskriminierung von Menschen mit mehr Gewicht

Mona Grosche
Die kapitalistische Gesellschaft teilt Menschen und ihre Körper in Kategorien ein und begegnet Abweichungen von der Norm mit Ablehnung. Mit ihrem Buch »Fat Business« thematisiert Bobby Herrmann-Thurner die tagtägliche Ausgrenzung von Menschen mit höherem Gewicht und ruft zum gemeinsamen Engagement gegen jedwede Diskriminierung auf. Mittlerweile stehen Diskriminierungen u. a. von Frauen, Menschen mit Behinderung, Migrantinnen und Migranten, queeren Personen oder auch...

Artikel-Länge: 4350 Zeichen

