Schnee von gestern Mag aktuell nicht so aussehen, aber in den letzten Jahren sahen Skigebiete winters oft zu grün aus, als dass sich dort wer ordentlich die Piste hätte hinabstürzen können. Die schnelle Lösung: energieintensiver Kunstschnee. In Sankt Moritz, wo kein Normalsterblicher einen Fuß in einen Skistiefel tut, wagte man statt dessen das nicht minder teure Experiment, den Schnee von gestern einzulagern. BRD 2023. Re: Schnee recyceln für den Wintersport. Arte,...

