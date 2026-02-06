Der offiziellen DDR wird unterstellt, dass sie – anders als die Bundesrepublik – weder die Schoah noch ihre Folgen korrekt bewertet und gehandhabt hätte. Daher ist die Untersuchung des Verhältnisses beider deutscher Staaten zum Judentum und zum israelisch-palästinensischen Konflikt interessant. Unterschiede entsprangen dabei nicht zuletzt auch der Abhängigkeit von den jeweiligen Besatzungsmächten und der sich entwickelnden Blockkonfrontation. 1946 findet sich in der...

Artikel-Länge: 23221 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.