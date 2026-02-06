Epsteins Insel und Open Claw haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. Das eine ist ein abenteuerliches Computerprogramm aus Wien, das seit Januar die KI-Welt erschüttert. Die andere eine von den Mächtigen dieser Welt gerne besuchte Privatinsel, wir alle wissen, warum. Beide kann man als berufliche Qualifizierungsmaßnahmen betrachten: eine für Unmenschen und die andere für Un-Menschen, also Bots. Unter Unmenschen, besonders im politischen Leben, gilt Vert...

Artikel-Länge: 4009 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.