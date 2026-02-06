Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.02.2026 / Ausland / Seite 6

Rechtsruck mit Rechtsrock

Kroatiens Regierung übergeht Zagreber Bürgermeister und lässt faschistischen Sänger auftreten

Slavko Stilinović
Vergangene Woche empfing der kroatische Premierminister Andrej Plenković die gesamte Führungsspitze der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) zu einem »Leaders’ Retreat« in Zagreb. Die Botschaft: »europäische Einheit und Handlungsfähigkeit in unsicheren Zeiten«. Jetzt, kaum dass die letzten EU-Gäste abgereist sind, liefert dieselbe Regierung ein Lehrstück darüber, wie man eine Gesellschaft weiter spaltet: Sie überrollte die politische Führung der Hauptstadt u...

Artikel-Länge: 3990 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe