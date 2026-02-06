Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.02.2026 / Inland / Seite 5

Ende der Püppi-Produktion

Playmobil-Herstellung wird verlagert

Susanne Knütter
Die Entwicklung, die Playmobil nimmt, lässt nichts Gutes verheißen. Der Spielehersteller will bald sprechende Figuren und Püppies im Barbie-Stil herausbringen. Auch eine Zusammenarbeit mit dem US-Wrestlingveranstalter WWE sei geplant. Das verkündete der Spielehersteller am 26. Januar kurz vor Beginn der Spielemesse und versprühte Optimismus: Die Traditionsmarke blicke nach schwierigen Jahren positiv auf das kommende Geschäftsjahr. Einige Indikatoren sprächen dafür, ...

Artikel-Länge: 2426 Zeichen

