Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.02.2026 / Inland / Seite 4

Sparmaßnahmen mit Todesfolge

Der Tod von Serkan C. hätte verhindert werden können. Dem steht die Sparpolitik der Bahn entgegen

Paul Neumann
Am Dienstag morgen starb der Ludwigshafener Zugbegleiter Serkan C. an den Folgen einer Hirnblutung im Krankenhaus, nachdem er Montag abend bei einer Ticketkontrolle im Regionalexpress nach Homburg zusammengeschlagen worden war. Der 26jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Nun fordert die sogenannte Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Aufstockung der Bundespolizei im Bahnpolizeibereich. Bahngewerkschaften kritisieren hingegen Unterbesetzung. Der mutmaßlich...

Artikel-Länge: 3488 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe