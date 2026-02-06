Am Dienstag morgen starb der Ludwigshafener Zugbegleiter Serkan C. an den Folgen einer Hirnblutung im Krankenhaus, nachdem er Montag abend bei einer Ticketkontrolle im Regionalexpress nach Homburg zusammengeschlagen worden war. Der 26jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Nun fordert die sogenannte Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Aufstockung der Bundespolizei im Bahnpolizeibereich. Bahngewerkschaften kritisieren hingegen Unterbesetzung. Der mutmaßlich...

Artikel-Länge: 3488 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.