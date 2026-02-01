Im Mai 1980 erfuhr die Welt dank der Aufnahmen von Jürgen Hinzpeter, wie in der südkoreanischen Stadt Kwangju Soldaten die Demonstranten ermordeten. Für die Ereignisse im Dorf Sabuk am anderen Ende des Landes im Monat zuvor interessierte sich die Weltöffentlichkeit nicht. Dort eskalierte der Konflikt mit dem unrechtmäßigen Gewerkschaftsvorsitzenden in der großen Dongwon-Kohlemine zu einem Arbeiteraufstand. Ein Jahr zuvor hatte der unternehmerfreundliche Kandidat Lee...

