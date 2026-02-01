Gegründet 1947 Donnerstag, 5. Februar 2026, Nr. 30
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
05.02.2026 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Vor Kwangju war Sabuk

Eine Dokumentarfilm erinnert an den Kampf von Bergarbeitern im südkoreanischen Sabuk 1980

Martin Weiser
Im Mai 1980 erfuhr die Welt dank der Aufnahmen von Jürgen Hinzpeter, wie in der südkoreanischen Stadt Kwangju Soldaten die Demonstranten ermordeten. Für die Ereignisse im Dorf Sabuk am anderen Ende des Landes im Monat zuvor interessierte sich die Weltöffentlichkeit nicht. Dort eskalierte der Konflikt mit dem unrechtmäßigen Gewerkschaftsvorsitzenden in der großen Dongwon-Kohlemine zu einem Arbeiteraufstand. Ein Jahr zuvor hatte der unternehmerfreundliche Kandidat Lee...

Artikel-Länge: 3724 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe