Leckere Gesellschaft Bei Doug und Carrie wackelt die Monogamie, weil sich Ersterer gern die Spitzen von Friseurin Lori schneiden lässt und Zweitere merkt, dass es Bigotterie wäre, ihm das zu verbieten, derweil sie sich Massagen vom schnuckligen Fitnesstrainer gönnt. Woanders wird auch der Beziehungsspagat geprobt: Um König der Geeks zu sein, will Spencer mit Lou Ferrigno auf die Comic-Con. Doch dann begegnet ihm ein noch besseres Plus-eins als der Hulk. USA 2005. Ki...

