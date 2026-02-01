Nachdem die US-Regierung Zölle auf alle Waren aus Ländern angekündigt hat, die weiterhin Öl nach Kuba liefern, warnten Wirtschaftsexperten vor einer humanitären Katastrophe angesichts drohender tagelanger Stromausfälle. Ausgerechnet in dem Moment verzeichnet der Karibikstaat einen historischen Temperatursturz. Der nationale Wetterdienst meldete am Dienstag Temperaturen um den Gefrierpunkt. Während westliche Regierungen bisher schweigen, verurteilten besonders Länder...

