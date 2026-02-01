Gegründet 1947 Donnerstag, 5. Februar 2026, Nr. 30
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
05.02.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Kuba ist nicht allein

Staaten des globalen Südens kritisieren USA für verschärftes US-Embargo gegen die Insel

Kurt Terstegen
Nachdem die US-Regierung Zölle auf alle Waren aus Ländern angekündigt hat, die weiterhin Öl nach Kuba liefern, warnten Wirtschaftsexperten vor einer humanitären Katastrophe angesichts drohender tagelanger Stromausfälle. Ausgerechnet in dem Moment verzeichnet der Karibikstaat einen historischen Temperatursturz. Der nationale Wetterdienst meldete am Dienstag Temperaturen um den Gefrierpunkt. Während westliche Regierungen bisher schweigen, verurteilten besonders Länder...

Artikel-Länge: 4076 Zeichen

