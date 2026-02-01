In den mehrheitlich kurdisch besiedelten Gebieten Nordsyriens hält eine angespannte Ruhe Einzug. Zuvor rückten am Montag und Dienstag erste Einheiten der syrischen Übergangsregierung in die Städte Hasakah, Kobani sowie Kamischli ein. Die Stationierung der Polizeieinheiten erfolgte im Rahmen des am 29. Januar zwischen den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) und den islamistischen Machthabern der HTS in Damaskus vereinbarten Waffenstillstandsabkommens. Die Übereinkun...

