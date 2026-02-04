Eine beeindruckende Kulisse: Im Velodrom, kurz vor Beginn des Sechstagerennens, präsentierte die Landesregierung vergangenen Freitag unter dem Slogan »Berlin gewinnt mit Olympia« ihre Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele. Ausgerechnet das Velodrom, Beton gewordenes Mahnmal des Größenwahns der 90er Jahre, einer weiteren gescheiterten Berliner Olympiabewerbung. Nie fertiggestellt, befindet sich etwa die Hälfte des Komplexes noch im Rohbau. Da wirkt es wie...

