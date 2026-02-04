Lieber ein Ende ohne Sleaford Mods als Sleaford Mods ohne Ende? Nein! Beides gerne nicht. Sicher nicht zu früh, doch vermutlich auch nicht zu spät – oder umgekehrt –, sind die Nottinghamer Mister Andrew Fern und Jason ­Williamson offenbar auf eine sehr gute Idee gekommen. Was, haben sie sich wohl gesagt, wenn wir unseren seit zwölf Alben mehr als erprobten und unzählige Epigonen erzeugenden Musikmodulbaukasten mal ein bisschen aufstockten und zeigen würden, dass wir...

Artikel-Länge: 3455 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.