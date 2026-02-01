Gegründet 1947 Mittwoch, 4. Februar 2026, Nr. 29
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
04.02.2026 / Feuilleton / Seite 10

Ziemann, Klein

Jegor Jublimov
Fast vergessen ist heute, dass Walter Felsenstein, der große Zauberer des Musiktheaters in der DDR, auch Filmregisseur war. In seinem ersten Film »Ein Windstoß« (1942) nach einer italienischen Vorlage spielte Paul Kemp einen vermeintlichen Sittenstrolch, der sich im Nachthemd einer Minderjährigen nähert. Das war das Filmdebüt der damals 15jährigen Tänzerin Sonja Ziemann aus Eichwalde, die fortan eine Filmlaufbahn antrat, die sie nach Kriegsende auch zur Defa führte...

Artikel-Länge: 3031 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe