04.02.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Streik in britischer Rüstungsindustrie

Dreiwöchige Arbeitsniederlegung bei BAE. Gewerkschaft will höhere Löhne, meidet jedoch Klassenfrage

Dieter Reinisch
Drei Wochen lang soll beim britischen Rüstungskonzern BAE Systems gestreikt werden. Die Rüstungsausgaben, so verspricht es die britische Regierung, sollen die schwächelnde britische Wirtschaft ankurbeln. Mit dem Versprechen »Rüstung schafft Wohlstand« sollen Arbeiter und Gewerkschaften in ganz Europa – auch in der BRD – auf die Militarisierung eingeschworen werden. Es winkten satte Gehälter und Vollbeschäftigung. Dass derlei vollmundige Versprechen nicht zutreffen, ...

