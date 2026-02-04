Der Skandal um den unter ungeklärten Umständen in Untersuchungshaft verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat nun neben der Monarchie auch das Nervenzentrum der britischen Politik erreicht. Im Zentrum steht aktuell Peter Mandelson, bis September 2025 noch britischer Botschafter in den USA. Am Sonntag trat er zunächst aus der Labour-Partei aus, nachdem am Freitag neue Details über Mandelsons Beziehungen zu Epstein ans Licht gekommen waren. Sie be...

