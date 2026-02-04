In einem Backsteinhaus mit weißen Fenstern in der Hauptstadt Kolumbiens, der »Casa de la Paz« (Haus des Friedens), wurde am Freitag ein Schritt für den Frieden unternommen. Mit »Huellas« (»Fußabdrücke« oder »Spuren«) präsentierten ehemalige Guerillakämpfer in Bogotá eine neue Tourismusmarke, die auch zur Versöhnung und Bildung zum bewaffneten Konflikt beitragen soll. Fünfzehn Unterzeichner des Friedensvertrags zwischen der FARC-Guerilla und dem kolumbianischen Staat...

Artikel-Länge: 3597 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.