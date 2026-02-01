Neun Tarifrunden hat es bisher gegeben. Aber sie fanden auf regionaler Ebene statt, und niemand ging so recht davon aus, dass es dort zu einem Ergebnis kommt. Am Dienstag wurden die Verhandlungen nun auf Bundesebene fortgesetzt. Die Rede ist von der Tarifrunde für die 585.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Die Gewerkschaft IG BCE hatte vorab keine sonderlich ambitionierten Tarifforderungen aufgestellt. Angesichts der angespannten Lage beschrä...

Artikel-Länge: 2671 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.