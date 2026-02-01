Frost (30 Jahre danach)

Gefrorene Bürgersteige, kalte Brise, eine Generalabsage des Berliner Fußballverbandes. Da aktuell nur in den Profiligen das runde Leder rollt, bleibt mir nur eine Zeitreise. Wir dürfen uns trösten: Vor 30 Jahren war es noch weitaus ungemütlicher! Unvergessen, als wir zu zweit am Nikolaustag 1995 mit dem Nachtzug nach Warschau fuhren, um das Cham­pions-League-Duell Legia vs. Spartak Moskau zu sehen. Unser Ausflug war die Härte! Sibirische Kälte, eine steife Brise aus...

Artikel-Länge: 2735 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.