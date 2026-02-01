Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Sport / Seite 16

Frost (30 Jahre danach)

Marco Bertram
Gefrorene Bürgersteige, kalte Brise, eine Generalabsage des Berliner Fußballverbandes. Da aktuell nur in den Profiligen das runde Leder rollt, bleibt mir nur eine Zeitreise. Wir dürfen uns trösten: Vor 30 Jahren war es noch weitaus ungemütlicher! Unvergessen, als wir zu zweit am Nikolaustag 1995 mit dem Nachtzug nach Warschau fuhren, um das Cham­pions-League-Duell Legia vs. Spartak Moskau zu sehen. Unser Ausflug war die Härte! Sibirische Kälte, eine steife Brise aus...

