03.02.2026 / Feuilleton / Seite 11

Military Mobility. Oder: Von Schafen lernen

Andreas Buderus
Es war Sonnabend, der 17. Januar 2026. Spätabends. Eigentlich schon Nacht. Im ICE 526 von München nach Dortmund, mitten im vierten Kriegswinter des Ukraine-Krieges. Krähwinkel im Regelbetrieb: sicherheitsdurchverwaltet, ordnungsliebend, vernünftig. Züge dürfen verspätet sein, solange die richtigen pünktlich fahren. Auf der ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln stand der Verkehr still. Nicht wegen Sabotage. Nicht wegen Streik. Nicht wegen eines Angriffs. Son...

Artikel-Länge: 3973 Zeichen

Bitte einloggen
