Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Schwerpunkt / Seite 9

Trumps fünfte Kolonne

In Kanadas ölreicher Provinz Alberta fordern Separatisten den Anschluss an die USA. Referendum nicht ausgeschlossen

Reinhard Lauterbach
Der Alarmismus, mit dem Kanadas Regierungschef Mark Carney in Davos aufgetreten ist, hat seine Wurzeln bei ihm zu Hause. Im Bundesstaat Alberta regt sich ein trumpistischer Separatismus, der ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region fordert, wahlweise mit oder ohne die Option, gleich den USA als deren 51. Bundesstaat beizutreten. Alberta liegt am östlichen Rande der Rocky Mountains und in der angrenzenden Prärie; es ist von der Fläche ungefähr doppelt so gro...

Artikel-Länge: 3939 Zeichen

