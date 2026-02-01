Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Tränengas gegen Palmölbauern

Guatemala: Zusammenstöße von Plantagenarbeitern und Polizei, Arbeitsbedingungen in der Kritik

Thorben Austen, Quetzaltenango
Bei einer Kundgebung von Arbeitern der Palmölplantagen im Landkreis Sayaxché des Departamento Petén im Norden Guatemalas kam es am Mittwoch vergangener Woche zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Arbeiter mit Tränengas beschossen werden und flüchten. Die Demonstranten hätten angegeben, sich friedlich versammelt zu haben vor Niederlassungen der Konzerne Tikindustrias und Palma Sur, die vor Ort gemeinsam Palmöl pr...

Artikel-Länge: 3794 Zeichen

