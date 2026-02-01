Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Ausland / Seite 7

Rafah begrenzt geöffnet

Gaza: Minimale Aus- und Einreise nach Mai 2024

David Siegmund-Schultze
Eigentlich hatte sich Israel verpflichtet, unmittelbar nach Beschluss des sogenannten Waffenstillstands mit der Hamas im Oktober 2025 die Grenze in Rafah zu öffnen. Fast vier Monate später konnten Menschen nun am Montag den Grenzübergang im Süden des Gazastreifens in beide Richtungen passieren – seit Mai 2024 war er nahezu vollständig geschlossen. Nicht mehr als 50 Personen sollen am ersten Tag der Öffnung nach Gaza hineingelassen werden und die Enklave in Richtung ...

Artikel-Länge: 2703 Zeichen

