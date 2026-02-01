Nun ist es amtlich: Die Bundeswehr ist eine Terrorgruppe. Zumindest nach Ansicht des iranischen Parlaments. Die Islamische Republik reagiert mit dieser Einstufung – nicht nur der deutschen, sondern aller EU-Armeen – auf die Listung ihrer »Revolutiongarden« als terroristische Organisation durch die Europäische Union. Auf der »Terrorliste« der USA finden sich die iranischen Eliteeinheiten schon seit Donald Trumps erster Amtszeit wieder, ebenso wie die US-Armee in Tehe...

