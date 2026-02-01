Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Inland / Seite 4

Selektive Wahrnehmung

Bundeswehr-Verband: Freiwilligkeit reicht nicht. Deutsche Armee im Iran als Terrorgruppe gelistet

Philip Tassev
Nun ist es amtlich: Die Bundeswehr ist eine Terrorgruppe. Zumindest nach Ansicht des iranischen Parlaments. Die Islamische Republik reagiert mit dieser Einstufung – nicht nur der deutschen, sondern aller EU-Armeen – auf die Listung ihrer »Revolutiongarden« als terroristische Organisation durch die Europäische Union. Auf der »Terrorliste« der USA finden sich die iranischen Eliteeinheiten schon seit Donald Trumps erster Amtszeit wieder, ebenso wie die US-Armee in Tehe...

