Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.02.2026 / Thema / Seite 12

Universale Verblendung

Johan Frederik Hartle und Gerhard Schweppenhäuser analysieren den digitalen Medienkapitalismus. Den Fallstricken der Kritischen Theorie entgehen sie nicht

Detlef Kannapin
Um sogleich Missverständnissen vorzubeugen: Ich halte die Ausführungen zur Kulturindustrie von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno für eine der hellsichtigsten des 20. Jahrhunderts zu diesem Thema. Wünschenswert klar kann man mit ihrer Theorie sezieren, wie verheerend Kultur und Medien in der spätimperialistischen Warengesellschaft zugerichtet wurden und werden. Sie sahen Entwicklungen voraus, die sich erst heute in all ihrer Evidenz manifestieren. Die Aporien der ...

Artikel-Länge: 17796 Zeichen

