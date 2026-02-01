Gegründet 1947 Dienstag, 10. Februar 2026, Nr. 34
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.02.2026 / Thema / Seite 12

Spiel in falschen Händen

Vorabdruck.Der Fußball ist nicht nur auf dem Rasen umkämpft. Er ist auch ein Schauplatz internationaler Politik, wie die Vergabe der WM 2026 zeigt

Carlos Gomes und Glenn Jäger
In Kürze erscheint im Papyrossa-Verlag das Buch »Griff nach Gold. Die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft« von Carlos Gomes und Glenn Jäger. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autoren das redaktionell gekürzte Kapitel über die Vergabe der Weltmeisterschaft 2026 an die USA. Das Buch kann unter www.papyrossa.de bestellt werden. (jW) Warum hat man die WM dorthin gegeben?«, fragte Lilian Thuram im Frühjahr 2025. Der Weltme...

