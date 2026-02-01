Vom Acker auf den Teller Nördlich von Stuttgart, im Remstal, werden Dinkel und Schwarzer Emmer angebaut. Das Korn landet in der hiesigen Mühle und wird von der Müllerfamilie selbst zu Brot verarbeitet. BRD/Frankreich 2021. Zu Tisch. Schwabenland. Arte, 15.35 Uhr El Gaucho insufrible Politökonomisch wurde an Argentinien bereits die Kettensäge angelegt. Der Nationalpark Tierra del Fuego aber steht noch. Im Anschluss geht es in Folge zwei zuerst in die Pampa und dann i...

