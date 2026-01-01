Gegründet 1947 Donnerstag, 29. Januar 2026, Nr. 24
29.01.2026 / Thema / Seite 12

Offensive gegen Kobani

Die syrische Regierung greift mit Deckung des Westens die kurdische Selbstverwaltung an. Eine Abkehr der USA von den Kurden hatte sich seit längerem abgezeichnet

Tim Krüger
Seit Anfang Januar überschlagen sich die Ereignisse in Syrien. Nachdem die Truppen der syrischen Übergangsregierung am 6. Januar mit einer Militäroperation gegen die mehrheitlich kurdischen Stadtviertel Aschrafija und Scheich Maksud in der nordwestlichen Metropole Aleppo begonnen hatten, entfalteten sich die Kämpfe in den vergangenen zwei Wochen zu einem vollumfänglichen Krieg zwischen der Demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens (Democratic Autonomous A...

Artikel-Länge: 23712 Zeichen

