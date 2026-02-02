Gegründet 1947 Montag, 2. Februar 2026, Nr. 27
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.02.2026 / Feuilleton / Seite 10

Ab in die Kaserne

KI wie kitschige Infantilität: Felix »Kollegah« Blume pfändet Deutschlands Lenden

Ken Merten
Automatische Subjekte allenthalben: Ob sich da ein von wem auch immer von der Leine gelassener Bot im Internet über Proteste gegen die Wehrpflicht beschwert oder ob da eine menschliche Entität, ein tatsächlicher Speckgürtelstuttgarter mit Profilfoto aus dem Wanderurlaub in den Alpen, in Schnappatmung gerät, weil junge Menschen Besseres vorhaben, als an der NATO-Ostflanke verheizt zu werden, ist kaum mehr zu unterscheiden. Auch die Popmusik ist in den Topf gefallen. ...

