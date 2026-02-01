Scotch ist 1951 nicht ohne weiteres zu bekommen an einem Tresen auf St. Pauli. Martha Kiesler ergattert meistens trotzdem einen, wenn sie im Gegenzug zwei ihrer aus den USA mitgebrachten Pall-Mall-Zigaretten offeriert. Die New Yorker 52nd Street war zwar auch nur »die Fortsetzung der Reeperbahn mit amerikanischen Mitteln« gewesen, aber eine Zeitlang hatte sie sich doch wie ein zweites Zuhause angefühlt für die Jazzpianistin, deren Stern einst im naziverseuchten Hamb...

Artikel-Länge: 4042 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.