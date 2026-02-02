Ségolène Royal ist zurück. Nach viertägigem Aufenthalt in Algerien beendete die frühere sozialdemokratische Präsidentschaftskandidatin sowie mehrfache Ministerin unter François Mitterrand sowie François Hollande am Freitag ihre quasi diplomatische Reise. »Quasi«, da sie ihre Reise nicht im Namen und Auftrag der französischen Regierung angetreten hatte, sondern als neue Vorsitzende der privaten, allerdings 1963 mit offener Unterstützung des damaligen Staatspräsidente...

