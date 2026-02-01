Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am vergangenen Mittwoch drei örtliche Betriebsratswahlen beim bundesweiten Essenslieferdienst Lieferando für unwirksam erklärt. Betroffen davon sind die Wahlen der Jahre 2022 und 2023 für die Kurierfahrer in Braunschweig, Bremen und Kiel. Die Bundesrichter argumentierten – mit Verweis auf das Betriebsverfassungsgesetz –, dass die »Remote-Cities«, wo die Fahrer beschäftigt sind und über eine App gesteuert werden, keine betriebliche ...

Artikel-Länge: 3777 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.