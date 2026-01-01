Aufstiegskampflok Live aus dem Ernst-Grube-Stadion: Die Loksche beging jüngst ihr 60jähriges Bestehen. Ein hübsches Geschenk täten sich die Probstheidaer selber machen, würde in diesem Jahr der Aufstieg gelingen. Parallel wird jene dritte Liga gezeigt, in die der FCL möchte: Der NDR zeigt Saarbrücken gegen Osnabrück, und im WDR wird das Auswärtsspiel von Aachen bei 1860 München übertragen. Sport im Osten. Fußball der Herren, Regionalliga Nordost, 20. Spieltag: ZFC M...

Artikel-Länge: 2381 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.