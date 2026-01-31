Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Januar/ 1. Februar 2026, Nr. 26
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
31.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Asiatische Dollar-Schwäche

Lucas Zeise
Dem Goldpreis gehören die Schlagzeilen. Am Donnerstag stieg die Feinunze (31,1 g) vorübergehend bis auf 5.600 US-Dollar und fiel dann auf 5.300 zurück. Nach einem immer schneller werdenden Anstieg im vergangenen Jahr sprang Gold kurz vor dem Jahreswechsel über die Marke von 4.500 Dollar und im Verlauf des Januars dann über 5.000 Dollar. Wahrscheinlich wird der Januar der Monat mit dem steilsten Preisanstieg werden, den das Metall je erlebt hat, sagen die Händler. Es...

Artikel-Länge: 3299 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe