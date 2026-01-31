Rund 3,7 Millionen Wahlberechtigte sind an diesem Sonntag in Costa Rica aufgerufen, einen neuen Präsidenten und das 57köpfige Parlament zu wählen. Laura Fernández Delgado von der rechten Regierungspartei Pueblo Soberano (PPSO) gilt als alleinige Favoritin für das höchste Amt im Land. Die frühere Kabinettschefin und Planungsministerin, die als Bewunderin des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele gilt, wird in Umfragen mit rund 40 bis 44 Prozent geführt. Verfehlt...

