Festival der Lügen

Die Presse jubelt. Denn am Donnerstag hat der EU-Rat in Brüssel die iranischen Revolutionsgarden auf seine Terrorliste gesetzt. Selbstverständlich übernehmen die Medien eins zu eins die Begründung, die von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas für den Schritt angeführt wird. Schließlich haben sie ihr das Argument selbst in den Mund gelegt: Die »brutale Niederschlagung der Proteste im Iran« dürfe »nicht unbeantwortet bleiben«. In Springers Welt waren die Menschenrecht...

Artikel-Länge: 2523 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.