30.01.2026 / Sport / Seite 16

Ironien der Geschichte

Der Afrikanische Fußballverband verkündet Strafen für Fehlverhalten im Afrikacupfinale

Jörg Tiedjen
Der Afrikacup hat ein Nachspiel. Aber nicht, wie der Gastgeber Marokko es sich erhofft hatte, der sich im skandalösen Endspiel am 18. Januar in Rabat gegen die Mannschaft aus dem Senegal geschlagen geben musste. Zunächst sollen aber die siegreichen Gäste tief in die Tasche greifen, wie der Afrikanische Fußballverband (CAF) am Mittwoch bekanntgab. Insgesamt 715.000 US-Dollar müssen Senegals Fußballunion und Trainer Pape Thiaw berappen, weil die Spieler den Platz kurz...

