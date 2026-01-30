Der Afrikacup hat ein Nachspiel. Aber nicht, wie der Gastgeber Marokko es sich erhofft hatte, der sich im skandalösen Endspiel am 18. Januar in Rabat gegen die Mannschaft aus dem Senegal geschlagen geben musste. Zunächst sollen aber die siegreichen Gäste tief in die Tasche greifen, wie der Afrikanische Fußballverband (CAF) am Mittwoch bekanntgab. Insgesamt 715.000 US-Dollar müssen Senegals Fußballunion und Trainer Pape Thiaw berappen, weil die Spieler den Platz kurz...

Artikel-Länge: 2571 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.