Die Zöpfe kurdischer Frauen sind keine ästhetische Vorliebe. Sie sind keineswegs ein folkloristisches Detail. Zöpfe sind das Gedächtnis eines Volkes. Wir kurdischen Frauen lassen unsere Haare von der Kindheit an wachsen und flechten sie. Diese Haare, die unsere Mütter morgens kämmen und unsere Großmütter geduldig glätten, tragen die Verbannung, Trauer und den Widerstand mit sich. Wir wachsen mit diesen Zöpfen auf, denn sie sind die stillste, aber nachhaltigste Erzäh...

