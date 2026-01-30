Gegründet 1947 Freitag, 30. Januar 2026, Nr. 25
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
30.01.2026 / Feminismus / Seite 15

Symbol des Widerstands

Der Zopf kurdischer Frauen ist mehr als eine Haartracht – seine kulturelle Bedeutung macht ihn zum Ziel von Islamisten

Hamdiye Çiftçi Öksüz
Die Zöpfe kurdischer Frauen sind keine ästhetische Vorliebe. Sie sind keineswegs ein folkloristisches Detail. Zöpfe sind das Gedächtnis eines Volkes. Wir kurdischen Frauen lassen unsere Haare von der Kindheit an wachsen und flechten sie. Diese Haare, die unsere Mütter morgens kämmen und unsere Großmütter geduldig glätten, tragen die Verbannung, Trauer und den Widerstand mit sich. Wir wachsen mit diesen Zöpfen auf, denn sie sind die stillste, aber nachhaltigste Erzäh...

