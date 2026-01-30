Gegründet 1947 Freitag, 30. Januar 2026, Nr. 25
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
30.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Neutralität als Störfaktor

BRD fordert von Schweiz verlässliche Belieferung auch im Kriegsfall. Techindustrie macht Druck von innen

Dominic Iten
Ein Staat brauche »Planbarkeit beim Kriegsmaterial« – gerade »in gefährlichen Zeiten«. Die Schweiz sei »keine Insel«, auch sie sei »von der russischen Bedrohung nicht ausgenommen«. Es sind die üblichen Halbsätze, mit denen heute die Forderungen nach Waffen, Rüstung und Kriegstüchtigkeit unterlegt werden – dieses Mal stammen sie vom deutschen Botschafter Markus Potzel in Bern. Die Schweizer Neutralität soll der Zeitenwende nicht im Wege stehen. Die Schweiz solle sich...

