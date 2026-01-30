Drei Wochen nach der Verschleppung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores durch US-Truppen stellt Washington die völkerrechtswidrige Militäraktion, bei der mehr als 100 Menschen getötet wurden, als »Stabilisierungseinsatz« dar. Außenminister Marco Rubio lobte am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen »Fortschritte in Venezuela«, die die westliche Hemisphäre »sicherer« gemacht hätten. Zugleich legte...

