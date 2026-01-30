Gegründet 1947 Freitag, 30. Januar 2026, Nr. 25
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
30.01.2026 / Inland / Seite 5

Schnaps und Dosenravioli

Großflächige Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Auch studentische Beschäftigte kämpfen für höheres Entgelt

Ralf Wurzbacher
Einen »Schnaps oberhalb der Inflation« – mehr hätten die Bundesländer nicht übrig für die Lohnpulle ihrer Bediensteten. So drückt es der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke aus, wenn er über den festgefahrenen Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst spricht. In den zurückliegenden Tagen haben die Gewerkschaften den Druck merklich erhöht und vielerorts zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag waren Zehntausende Beschäftigte im Bildungswesen durch die Gewerkschaft Erzi...

Artikel-Länge: 3845 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe