Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat im Jahr 2025 bei der großen Mehrheit seiner Überprüfungen den bestehenden Schutzstatus von Geflüchteten bestätigt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung vom 22. Januar 2026 auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag hervor. Demnach endeten 93,2 Prozent aller entschiedenen Widerrufs- und Rücknahmeverfahren mit der Aufrechterhaltung des Schutzstatus. Von Januar bis November 2025 leitete das...

Artikel-Länge: 3526 Zeichen

