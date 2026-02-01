Gegründet 1947 Montag, 2. Februar 2026, Nr. 27
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.02.2026 / Thema / Seite 12

Taxinotruf

Politik und Verwaltung schaffen den Beruf des Taxifahrers ab. Konzerne wie Uber setzen auf Betrugsmaschen

Klaus Meier
Am 3. September 2025 hat das Landgericht Köln der SafeDriver Ennoo CGN GmbH, die Fahrten mit Uber in und um Köln als Generalunternehmer abwickelt, untersagt, Fahrten über die App »Uber X« zu vermitteln. Es verstoße gegen das Personenbeförderungsgesetz, dass die Aufträge nicht über die Zentrale liefen, sondern direkt bei den Fahrern landeten, begründete die zuständige Kammer ihr Urteil (LG Köln, 84 O 15/25). Setzt der Konzern die App dennoch ein, drohen Ordnungsgelde...

