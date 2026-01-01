Statt sich auf einen Arbeitskampf vorzubereiten, müssen die Wiener Sozialarbeiter erst einmal den Abschluss vom Montag verdauen: Ihre Gehälter sollen im April um 2,6 Prozent steigen und im Januar 2027 dann noch mal zwischen 2,3 Prozent und 2,7 Prozent – je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt. Beide Steigerungen bleiben deutlich hinter den Forderungen der Gewerkschaft zurück. »Schon in den letzten fünf Jahren lagen die Reallohnerhöhungen im Sozial- und Gesundh...

Artikel-Länge: 4018 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.