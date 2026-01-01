Das zentrale Hindernis bei der Hochrüstung der Bundeswehr ist nicht der Mangel an Geld oder an neuem Kriegsgerät. Es ist die fehlende Kriegsbegeisterung der Bevölkerung und der Unwille der Jugend zum Militärdienst. Mit groß angelegten Werbekampagnen, die die Armee als »attraktiven Arbeitgeber« darstellen und ein Soldatenleben voller Verantwortung und Abenteuer suggerieren sollen, versucht der Staat, diesen Mangel zu beheben. Skandale wie der bei den Fallschirmjägern...

