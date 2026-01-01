Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
28.01.2026 / Antifaschismus / Seite 15

Gut vernetzt und gewaltbereit

Österreich: Bericht verzeichnet deutlichen Anstieg von »rechtsextremen« Straftaten

Dieter Reinisch
Eine neue Generation von Neonazis entsteht in Österreich – das geht aus dem neuen sogenannten Rechtsextremismusbericht des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) hervor, der vergangenen Donnerstag in Wien vorgestellt wurde. Der vom Bundesministerium für Inneres und Justiz beauftragte 220seitige Bericht schildert die Entwicklungen der hier als »rechtsextrem« bezeichneten Szene in Österreich für das Kalenderjahr 2024. Mitglieder würden sich »aus...

