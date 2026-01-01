Steinreiche Geest Mit rund 1.500 Quadratkilometern ist die Weldshauser Geest der größte Naturpark Niedersachsens. Die Gletscher der letzten Eiszeit parkten hier riesige Gesteinsblöcke aus Skandinavien. BRD 2024. Die Wildeshauser Geest. Natur und Tradition erleben. NDR, 14.00 Uhr Den Ton angebend Aus Lehm sind wir geformt, aus Lehm ist das All. Aber mal ernsthaft: Ton hält das Ökosystem dieses Planeten zusammen. Im Anschluss wird es hart, denn dann kommt der Granit d...

