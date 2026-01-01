Ich lebe seit 1989 in Frankfurt, aber ich weiß bis heute nicht, was Hessen sein soll, dieses angebliche Bundesland, das höchstens ein ridiküles Sammelsurium aus verfehlten Städten, kulinarischen Entgleisungen und megalomanischen Kulten in Sachen Fußball ist. Gut, die Rindswurst von Gref-Völsing, die man am besten in der alten, wunderschönen Metzgerei in der Hanauer Landstraße kauft, geht durch, meinetwegen desgleichen der Handkäs’, außerdem die seltsame Grie Soß’, u...

