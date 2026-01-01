Zartmann, Reuter, Giese

Beim »Polizeiruf 110« war im DFF alles möglich, zum Beispiel, dass ein Kriminalist Jahre später in anderer Rolle auch mal Zeuge oder Täter wurde. So bei Jürgen Zartmann, der schon 1973 als Leutnant Falkenstein ermittelte und 1988 in »Still wie die Nacht« einen diebischen Musiker spielte. Zartmann wuchs in Leipzig auf, wo er zuerst Straßenbahnfahrer war, Schauspiel studierte und dann nach Halle ans Theater wechselte. Seinen Armeedienst konnte er beim Erich-Weinert-En...

