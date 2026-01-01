Mit einer großangelegten Kampagne ist Kambodscha zu Jahresbeginn gegen Standorte mutmaßlicher cyberkrimineller Netzwerke in dem südostasiatischen Land vorgegangen. Rund 300 dort festgehaltene Ausländer, meldete die Khmer Times, sollen die Ermittlungsbehörden bei einer Serie von Razzien vorgefunden haben. Die Einsätze wurden rund um die Hauptstadt Phnom Penh, in den Provinzen Siem Reap und Battambang im mittleren Norden, der südwestlichen Küstenstadt Sihanoukville so...

Artikel-Länge: 4047 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.